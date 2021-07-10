РИАМО - 10 июл. Спортсмен, продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал, как у фигуристки Евгении Медведевой получается справляется с ролью в драматическом спектакле «Анна Каренина». Он отметил, что Евгения Медведева получает удовольствие от работы в дуэте с Александром Энбертом, сообщает Газета.ru.

Фигуристы исполняют роль влюбленной пары — Китти Щербацкой и Константина Левина. Авербух отметил, что роль в серьезном спектакле после новогодних сказок — это большой вызов для Медведевой, в том числе и актерский.

«Однако Женя — большая умница, и работать с ней — одно большое удовольствие. Она, во-первых, показывает несколько крупных сольных номеров, а во-вторых, для нее стало особенным челленджем знакомство с парным катанием», — сказал Авербух.

Он добавил, что спортсменка учит сложные поддержки, тодес и другие элементы парного катания.

«Я думаю, что от спектакля к спектаклю ребята будут все больше и больше скатываться между собой и постепенно обрастать новыми элементами», — отметил Авербух.