РИАМО - 10 июл. Спортсмен, продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух объяснил, почему иногда отказывается от гонораров за постановку программ для фигуристки Евгении Медведевой, сообщает Газета.ru.

Хореограф подтвердил, что бесплатно поставил спортсменке произвольную программу для ее первого взрослого сезона.

«Знаете, да, это так. Для меня это точно не бизнес — постановка программ. Работа над программами для известных спортсменов оплачивается Федерацией фигурного катания России, поэтому я совершенно не дорогущий постановщик. С ребят непосредственно денег я не беру», — сказал Авербух.

Он подчеркнул, что если он знает, что спортсмен платит свои деньги, то чаще всего отказывается от гонорара.

«Потому что мне это приносит удовольствие и самоудовлетворение и точно не сделает меня богаче», — отметил Авербух.