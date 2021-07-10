РИАМО - 10 июл. Из-за аномальной жары москвичи массово собираются на городских пляжах, в большинстве мест отдыха выстроились очереди, а на некоторых почти нет места, куда можно положить вещи, передает корреспондент РИАМО.

В столице установилась погода с температурой, сопоставимой с показателями для климата июльского Каира. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

Так, оба пляжа в Серебряном бору после 15:00 были переполнены людьми. Очередь выстроилась даже перед кабинками для переодевания. Тем не менее машины было, куда поставить. Большинство москвичей пришли с детьми.

Почти все, кто пришел на Тропаревский пруд, решили искупаться. Однако некоторые предпочли провести свой досуг на спортивной площадке: кто-то играет в волейбол, а кто-то – в футбол.

Много людей собралось и в парке «Сокольники» - они загорают на берегу Путяевского пруда. Почти все доступные парковочные места заняты, и люди идут на пляж пешком.

На Мещерском озере в субботу наблюдается аншлаг из отдыхающих. На въезд к пляжу выстроилась огромная пробка из машин. Многие оставляют автомобили далеко до пляжа и идут до водоема пешком. На самом пляже также много народа. Свободных мест почти нет.

Ранее РИАМО запустило специальный проект «Лето в Москве». Он рассказывает, где можно позагорать и искупаться в столице летом 2021 года. Спецпроект доступен по ссылке: beach.riamo.ru.

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