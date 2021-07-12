РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска с понедельника и до 18 июля будут контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Мероприятие пройдет в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами.

Профилактический рейд «Тахограф» будет проходить на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.