РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июл. Все филиалы Многофункционального центра в Мытищах с понедельника будут принимать по предзаписи только невакцинированных граждан, остальные могут посещать учреждения в обычном режиме, сообщается на сайте администрации горокруга.
Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением коронавирусной инфекции, а также с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева и распоряжению министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Граждане, имеющие сертификат или QR-код, полученный после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, могут посещать МБУ «МФЦ Мытищи» в обычном режиме, предъявляя код и паспорт администратору на стойке. Прием граждан, не имеющих сертификатов и QR-кода, будет осуществляться по предварительной записи через региональный портал государственных услуг uslugi.mosreg.ru, либо по телефону 8(800)550-50-30 далее 3 далее 52223.
Доступ в зону компьютеров общего доступа для подачи электронных заявлений на порталах государственных и муниципальных услуг в филиалах на улице Карла Маркса и на улице Мира будет осуществляться по мере освобождения компьютеров. Данный режим действует и для цифрового офиса МФЦ по адресу: улица Мира, дом 7, корпус 1.
Предварительную запись в ТОСП Пирогово по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская дом 4А и ТОСП Марфино по адресу: село Марфино, улица Зеленая строение 10 можно оформить по телефону 8(800)550-50-30 далее 3, далее 52223. Окна для бизнеса в здании администрации городского округа по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7 продолжают работать по предварительной записи.
Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции остается обязательным. Часы работы филиалов не меняются. Более подробно о получении QR-кода и возникающих при этом вопросах можно ознакомиться по ссылке.
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Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от Covid‑19. В регионе развернуто около 370 пунктов вакцинации.
- Ни одного случая Covid‑19 не выявили у вакцинированных в столичных домах престарелых. В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет.
- 68 тыс иностранцев вакцинировались от Covid‑19 в Москве. Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
- Более 100 тыс человек прошли лечение в резервных ковидных госпиталях в Москве. В таких госпиталях есть все для диагностики и лечения коронавируса.
- Павильоны «Здоровая Москва» могут принимать в 2 раза больше желающих вакцинироваться. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва».
- Почти 12 тыс москвичей привились от Covid‑19 вакциной «КовиВак» за сутки. Все, кто занял очередь на прививку «КовиВаком» 10 июля, получили прививку до конца дня.
- Еще 110 человек с Covid‑19 умерли в столице. За сутки в столице госпитализировали 1 453 человека с инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.
- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.
- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.
- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:
- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.
- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.
- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.
- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
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