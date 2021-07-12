РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июл. Все филиалы Многофункционального центра в Мытищах с понедельника будут принимать по предзаписи только невакцинированных граждан, остальные могут посещать учреждения в обычном режиме, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением коронавирусной инфекции, а также с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева и распоряжению министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Граждане, имеющие сертификат или QR-код, полученный после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, могут посещать МБУ «МФЦ Мытищи» в обычном режиме, предъявляя код и паспорт администратору на стойке. Прием граждан, не имеющих сертификатов и QR-кода, будет осуществляться по предварительной записи через региональный портал государственных услуг uslugi.mosreg.ru, либо по телефону 8(800)550-50-30 далее 3 далее 52223.

Доступ в зону компьютеров общего доступа для подачи электронных заявлений на порталах государственных и муниципальных услуг в филиалах на улице Карла Маркса и на улице Мира будет осуществляться по мере освобождения компьютеров. Данный режим действует и для цифрового офиса МФЦ по адресу: улица Мира, дом 7, корпус 1.

Предварительную запись в ТОСП Пирогово по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская дом 4А и ТОСП Марфино по адресу: село Марфино, улица Зеленая строение 10 можно оформить по телефону 8(800)550-50-30 далее 3, далее 52223. Окна для бизнеса в здании администрации городского округа по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7 продолжают работать по предварительной записи.

Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции остается обязательным. Часы работы филиалов не меняются. Более подробно о получении QR-кода и возникающих при этом вопросах можно ознакомиться по ссылке.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от Covid‑19. В регионе развернуто около 370 пунктов вакцинации.

- Ни одного случая Covid‑19 не выявили у вакцинированных в столичных домах престарелых. В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет.

- 68 тыс иностранцев вакцинировались от Covid‑19 в Москве. Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

- Более 100 тыс человек прошли лечение в резервных ковидных госпиталях в Москве. В таких госпиталях есть все для диагностики и лечения коронавируса.

- Павильоны «Здоровая Москва» могут принимать в 2 раза больше желающих вакцинироваться. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва».

- Почти 12 тыс москвичей привились от Covid‑19 вакциной «КовиВак» за сутки. Все, кто занял очередь на прививку «КовиВаком» 10 июля, получили прививку до конца дня.

- Еще 110 человек с Covid‑19 умерли в столице. За сутки в столице госпитализировали 1 453 человека с инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.