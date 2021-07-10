РИАМО - 10 июл. Злоумышленники не смогли снова обмануть ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который проявил бдительность. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает Газета.ru.

«Аферисты требовали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму (75 тысяч рублей) и направил его по определенному адресу. Пенсионер, понимая, что в данную медицинскую организацию никогда ранее не обращался, прервал все разговоры и обратился в правоохранительные органы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники представились сначала сотрудниками Пенсионного фонда России, а потом судебными приставами. Они пытались убедить ветерана, что он не оплатил аренду банковской ячейки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мошенники обманом выманили у Пронина 400 тыс. рублей. Злоумышленники были задержаны, по решению суда их арестовали.

Пронин – ветеран ВОВ, он принимал участие в битве на Курской дуге. В этом году на параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.