РИАМО - 10 июл. По данным на 16 часов, температура на ВДНХ достигла плюс 32,8 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Рекордной для 10 июля является температура в 33,4 градуса.

Атмосферное давление в Москве сейчас составляет 749 мм рт. ст., относительная влажность – 32,1%.

В столице установилась погода с температурой, сопоставимой с показателями для климата июльского Каира. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

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