РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июл. С понедельника у аэроэкспрессов, следующих из Москвы в аэропорт Домодедово, появится новая промежуточная остановка на железнодорожной станции Домодедово, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Пока что аэроэкспрессы будут останавливаться в городе Домодедово в часы пик: при следовании из Москвы – в 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05; при следовании из аэропорта – в 8:43, 9:13, 9:43, 11:13, 11:43, 12:13, 12:43, 13:43, 14:43, 15:13, 17:43. В следующем году планируется включить эту остановку во все рейсы.

Купить билеты на аэроэкспресс можно будет прямо на ж/д станции Домодедово – для удобства пассажиров компания установит билетопечатающие автоматы. Турникеты на платформе будут адаптированы для считывания билетов «Аэроэкспресс». Сохранять билет нужно до конца поездки независимо от того, в какую сторону направляется пассажир.

Узнать расписание поездов и ознакомиться с тарифами можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении, позвонив по телефону горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.