РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Пробка длиной более 2 километров образовалась на трассе А-107 в Подольске в субботу, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 17:00 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «ДСР-13» до СНТ «Березки-1». Также затор отмечается в противоположной полосе движения.

Помимо этого, пробки также образовались на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большая Серпуховская и других.