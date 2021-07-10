РИАМО - 10 июл. В аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди к стойкам регистрации, сейчас в аэропорту работают над решением проблемы, сообщает газета «Известия».

Ранее СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с гигантскими очередями в аэропорту. Сотрудникам воздушной гавани приходилось вызывать некоторых людей из толпы, чтобы они успели на свои рейсы.

«Для урегулирования ситуации выделены дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры и диспетчеры для оказания содействия пассажирам», — сказала директор дирекции по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова.

Она добавила, что обращений от пассажиров из-за опозданий на рейсы пока не поступало.