РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июл. С 1 сентября отдельные классы школы искусств подмосковных Котельников переведут в здание университета «Дубна», сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В наступающем учебном году порядка 100 детей будут заниматься в новом помещении детской школы искусств, которое откроется в микрорайоне Ковровый. А с 1 сентября также отдельные классы школы переедут в здание университета «Дубна», - написал Жигалкин.

После проведения конкурсных процедур начнется ремонт, появятся специализированные классы для живописи, композиции, декоративно-прикладного творчества. Планируется открыть такие новые занятия, как дизайн и архитектура. Помещение будет расположено в доме №25.

«В этом году приведем в порядок фасад здания ДК «Силикат», а также заменим ступени. В настоящее время разрабатываем проектно-сметную документацию по ремонту ДК «Балая Дача», который будет проводиться в рамках национального проекта «Культура» в 2023-2024 годах», - заключил Жигалкин.