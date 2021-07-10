РИАМО - 10 июл. Через пару лет в Москве полностью обновят трамвайный парк. Кроме того, с января столица получила 50 электробусов, теперь их в городе 650, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр поздравил работников транспорта с профессиональным праздником.

«Благодаря транспортной системе развивается Москва. В этом году мы уже открыли две новые станции метро, вчера после реконструкции запустили «Смоленскую». В июне обновили все поезда на Кольцевой линии, тестируем новый способ оплаты проезда Face Pay и виртуальную «Тройку», — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Также недавно в городе открыли 4 вокзала: Баковку МЦД-1, Внуково перспективного МЦД-4, Щукинскую МЦД-2 и вокзал для поездов дальнего следования Восточный.

С января город получил 50 электробусов, сейчас их насчитывается 650. Планируется обновить и трамвайный парк.

«Друзья, вы не просто идете в ногу со временем - вы задаете ритм жизни. Спасибо огромное всем, кто занимается этим сложнейшим механизмом - транспортом Москвы! Желаю вам успехов и здоровья!» — добавил Собянин.