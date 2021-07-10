РИАМО - 10 июл. В Москве столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и автомобиль Lexus, после столкновения карета скорой помощи опрокинулась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. В настоящее время медики осматривают врача, фельдшера и водителя автомобиля медицинской службы. А сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Ранее из-за аварии было перекрыто движение по дублеру Щелковского шоссе.

За прошлый год в дорожных авариях в столице погибли 376 человек. Этот показатель в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.