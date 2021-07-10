РИАМО - 10 июл. Продюсер ледовых шоу, призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что из всех учениц тренера Этери Тутберидзе хотел бы поставить соревновательную программу для Анны Щербаковой.

«Я чувствую, что у Ани есть очень богатый внутренний духовный мир. А мне это очень важно при работе со спортсменом. Когда у тебя есть многое внутри, то тебе есть, что сказать наружу», — сказал Авербух в интервью Газете.ru.

Он добавил, что ему нравится, как Щербакова дает интервью, выражает чувства на льду. Авербух назвал ее «олицетворением чистоты на льду».

Авербух также не рекомендовал Щербаковой менять свой образ на льду в олимпийский сезон. Сейчас у спортсменки есть устоявшийся образ – нежной страдающей девушки. Авербух считает, что Щербакова нашла свое лицо.