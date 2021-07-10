РИАМО - 10 июл. Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, что для перевода документов в электронный вид их нужно надежно защитить, риски кражи данных есть - периодически случаются утечки баз данных, сообщает «Вечерняя Москва».

В МФЦ теперь будут доступны цифровые копии документов. Подъяблонский подчеркнул, что для перевода документов в онлайн нужно надежно защитить их, обеспечить безопасное хранение данных еще на этапе разработки системы.

«Риски есть: утечки баз данных периодически случаются. Человек должен понимать, что, если он опубликовал документ в интернете, злоумышленники могут получить доступ к нему. Неслучайно все важные государственные документы остаются только на бумаге», — сказал Подъяблонский.

Однако IT-эксперт Артем Геллер заверил, что степень защищенности электронных данных на текущий момент превышает уровень безопасности хранения бумажной информации.

«Беспокоиться гражданам точно не стоит. Степень безопасности у электронных данных выше, чем у бумажных документов. Подделать или украсть цифровые документы значительно сложнее. Эти алгоритмы сложны даже для подкованных специалистов», — объяснил Геллер.