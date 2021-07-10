РИАМО - 10 июл. В Подмосковье продолжают реализацию губернаторской программы «Мой подъезд». Сейчас в регионе ремонтируют около 4 тыс. подъездов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Программа «Мой подъезд» проводится по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Задача программы – улучшение качества жизни людей, приведение подъездов к нормативному состоянию и внешнему виду, отвечающему пожеланиям жильцов.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что сейчас около 4 тыс. подъездов находится в разной степени готовности. Больше всего подъездов ремонтируют в Сергиево-Посадском округе (355), Орехово-Зуевском округе (341), Волоколамском округе (224).

Министерство ЖКХ Московской области и муниципалитеты определили план по ремонту подъездов на текущий год: планируется отремонтировать более 13 тыс. подъездов в многоквартирных домах.

С начала действия программы «Мой подъезд» в 2016 году отремонтировано более 83 тыс. подъездов. Участие в программе добровольное – решение принимают собственники жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу, жильцы сами контролируют реализацию работ, выбирают колеровку цвета стен, форму светильников и т. д.

Более 60% подъездов от плана на год отремонтировали в трех округах Подмосковья>>