РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. К благоустройству парка им. Лапса в поселке Томилино в Люберцах планируют приступить в ближайшее время, сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Продолжаем традиционные субботние велообъезды территории городского округа Люберцы. Сегодня вместе с коллегами проинспектировали поселок Томилино, пообщались с жителями. <...> Требуют очистки и благоустройства два пруда – один в микрорайоне Птицефабрика, другой - на улице Шевченко», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что также есть другие замечания: содержание территории, ремонт дорог, покос травы, благоустройство дворов, внешний вид торговых объектов. Много вопросов поступило о состоянии детских игровых площадок во дворах, своевременном вывозе мусора с контейнерных площадок, а также ремонте подъездов в многоквартирных домах.

Также Ружицкий осмотрел территорию парка имени Лапса, обсудил перспективы его развития. В ближайшее время приступят к его благоустройству.



«Дорогие друзья! Несмотря на жаркую погоду, многие из вас активно участвовали в сегодняшней встрече и обсуждениях. Спасибо вам за инициативность. Берегите себя и своих родных в это сложное время пандемии. Будьте здоровы!» - заключил Ружицкий.