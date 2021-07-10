РИАМО - 10 июл. Аварии с участием электросамокатов на столичных улицах происходят постоянно, для некоторых они заканчиваются серьезными травмами, для некоторых — смертью, сообщает «Вечерняя Москва».

Горожанин Андрей Костюк рассказал, что его сбила девушка, когда он ехал по набережной. Пострадавший не обращался в полицию, но после лечения думает подать заявление: лечение оказалось слишком дорогим.

«После аварии сразу вызвал скорую. Меня отвезли в больницу, сделали две операции. Как потом выяснилось, помимо перелома, были разорваны связки, я получил вывих нерва», — сказал Костюк.

Врач-травматолог, кандидат медицинских наук Константин Терновой подчеркнул, что чаще всего в авариях с самокатами люди получают черепно-мозговую травму и повреждают спину.

«В аварии с электросамокатами пешеходы рискуют получить черепно-мозговую травму из-за удара головой об асфальт. Очень распространены травмы спины: в большинстве случаев удар приходится на корпус, человек даже не подозревает, что его вот-вот собьют. Менее опасны ушибы и ссадины, которые тоже часто появляются в таких ситуациях», — рассказал Терновой.