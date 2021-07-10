РИАМО - 10 июл. Вагоны с кондиционерами в метро составляют треть от общего количества, с 2016 года в столичной подземке запустили 2,3 тыс. новых вагонов с кондиционерами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Столичное метро делают удобным для пассажиров транспортом. Так, сейчас у 89% горожан есть станции в 20 минутах от дома – с 2016 года в Москве появилось 134 новых станций метро, МЦД и МЦК.

В метро устанавливают новые автоматы для приобретения билетов – сейчас их около 2 тыс. Это позволяет ускорить процесс покупки билета на 50%.

В поездах метро работают 17 тыс. экранов, на которых показывают сообщения об изменениях в работе транспорта, новости России и Москвы, полезную информацию о транспорте и развлекательный контент. Столичная подземка является одним из мировых лидеров по онлайн-информированию.

Указатели в метро привели к единому стилю: учли более 4 тыс. правок от пассажиров. Благодаря указателям заблудиться в метро почти невозможно.

На станциях установлено около 3 тыс. бесплатных санитайзеров. Это самая крупная сеть бесплатных санитайзеров на транспортной инфраструктуре в мире. Меры дезинфекции и борьбы с распространением коронавируса признаны Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом общественного транспорта одними из самых эффективных.

Созданы мобильное приложение и чат-бот, которые дают возможность управлять балансом карты «Тройка» и получать ответы на вопросы о транспорте. Это способствует удобной оплате проезда и оперативной поддержке круглосуточно.

В метро работает центр обеспечения мобильности пассажиров. Его специалисты могут сопровождать пассажиров в любое время работы подземки.

В подземке установлено около 900 турникетов с функцией оплаты проезда прямо на турникете. Число бесконтактных платежей на турникетах в 2020 году увеличилось на 77% по сравнению с 2019 годом.

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