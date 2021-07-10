РИАМО - 10 июл. Дорожное строительство в столице ведется с учетом долгосрочного планирования, это позволяет заранее освобождать территории и резервировать площадки для новых дорог, сообщает «Вечерняя Москва».

«Секрет успеха развития дорожного строительства — долгосрочное планирование. Лучше рассматривать такие проекты как минимум на 25 лет вперед. Мы четко понимали еще в 2010 году, какие дороги нужны Москве, где они должны проходить. В настоящее время идет разработка десятилетнего плана развития дорожной инфраструктуры», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, данную программу нельзя принимать без учета развития мегаполиса и других его комплексных проектов, в том числе реновации столичного жилфонда и реорганизации промзон.

«Только эти две программы рассчитаны до 2032–2035 годов соответственно. После разработки градостроительной документации мы опережающими темпами приступаем к освобождению территорий, резервируем площадки. Если видим, что на конкретном участке через несколько лет будет построен большой объем недвижимости, то закладываем здесь дороги», - сказал Загрутдинов.

Ранее он рассказал, что в городе строится около 100 км дорог каждый год.