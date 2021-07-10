РИАМО - 10 июл. Рекордная жара прогнозируется в столице, ее пик намечается на выходные, температура сопоставима с показателями для климата июльского Каира, сообщается на сайте «Метеовести».

11 июля в Москве ожидается +33 градуса, в 12 числа возможны +34 градуса.

В Московском регионе на 10-12 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

В субботу максимальная температура в регионе превысит плюс 30 градусов. Местами может пройти кратковременный дождь.

Ранее РИАМО запустило специальный проект «Лето в Москве». Он рассказывает, где можно позагорать и искупаться в столице летом 2021 года. Спецпроект доступен по ссылке: beach.riamo.ru.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>