РИАМО - 10 июл. Водителей Подмосковья призвали быть аккуратными на дорогах, в жаркую погоду растет число ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В субботу в Подмосковье прогнозируют свыше плюс 30-35 градусов, относительная влажность воздуха составит 35%. Такая погода опасна солнечными и тепловыми ударами.

Число аварий в жару растет по вине и невнимательности водителей. они теряют бдительность за рулем, превышают скоростной режим. Поэтому следует соблюдать скоростной режим и не маневрировать.

Перед поездками лучше убедиться в исправности работы кондиционеров и аккумуляторов. В машину следует брать питьевую воду, но по возможности стоит отказаться от поездок в самые пиковые часы жары.

На дорогах региона продолжаются аэрация и поливка проезжей части. На трассы вышли более 300 единиц спецтехники, которые проводят аэрацию на 7 тыс. км областных дорог.

Аэрация очищает воздух, устраняет пыль и охлаждает асфальт.

Ранее в Подмосковье и столице на 10-12 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

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