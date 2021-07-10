РИАМО - 10 июл. Билеты, которые были куплены до объявления об изменении правил посещения МАКС-2021, можно вернуть, для этого можно написать заявление, сообщается в официальном аккаунте салона в Instagram.

Уточнить условия возврата и написать заявление можно на сайте официального билетного оператора parter.ru.

Так как условия посещения авиасалона в 2021 году изменились, не все желающие смогут попасть на мероприятие.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

Ранее о намерении посетить МАКС-2021 сообщил российский президент Владимир Путин.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>