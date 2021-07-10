РИАМО - 10 июл. Днем в столице на опорной станции на ВДНХ воздух прогрелся до 31,2 градуса, атмосферное давление составило 750 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Относительная влажность составляет 34,7%. Дует северо-западный ветер. Днем местами может пройти кратковременный дождь.

Максимальная температура для 10 июля составляет 33,4 градуса. Этот рекорд держится с 1996 года.

Ранее в Подмосковье и столице на 10-12 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

Синоптики прогнозируют, что жаркая погода с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в Москве и области до 18 июля.

Ранее РИАМО запустило специальный проект «Лето в Москве». Он рассказывает, где можно позагорать и искупаться в столице летом 2021 года. Спецпроект доступен по ссылке: beach.riamo.ru.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>