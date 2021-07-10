РИАМО - 10 июл. В Москве снижаются объемы выбросов вредных веществ от машин за счет ввода новых автомобильных дорог, это связано с сокращением времени в пути и стояния в пробках, сообщает «Вечерняя Москва».

«При проектировании дорог мы проходим процедуру публичных слушаний с горожанами. Есть статистика — с вводом новых магистралей в Москве снижаются объемы выбросов от автомобилей. Причина этого — сокращение перепробега машин, уменьшение времени в пути и стояния в пробках», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в связи с вводом новых дорожных объектов нагрузка на окружающую среду уменьшается.

«С этими доводами мы и приходим к населению, выступая за развитие транспортного каркаса в Москве. Важно еще на первых этапах верно выбрать трассировку магистрали, проведя соответствующие математические расчеты и заложив объем перекладываемых коммуникаций», - сказал чиновник.

Он пояснил, что при разработке проекта дорожных работ свыше половины стоимости закладывается на перекладку инженерных сетей. При строительстве хорд приходится перекладывать даже железнодорожные пути, обновлять их инфраструктуру.

«В финансовом плане это «утяжеляет» проекты. Но мы четко понимаем, что, переложив коммуникации, мы даем им как минимум дополнительные полвека на бесперебойное функционирование», - сказал Загрутдинов.