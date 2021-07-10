РИАМО - 10 июл. Маршрут №276 в столице стал электробусным, это уже 50-й, юбилейный маршрут в столице, по которому курсируют электробусы, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В таком мегаполисе, как Москва, к вопросам экологии надо подходить с особой серьезностью - качество воздуха, которым мы дышим, важно для здоровья жителей города, особенно для детей, у которых еще довольно хрупкий иммунитет. Сегодня в городе работают уже 50 «зеленых» маршрутов - работа электробусов сокращает вредные выбросы в атмосферу и делает воздух чище. До конца года таких маршрутов будет порядка 75», — сказал Ликсутов.

Электробусы №276 курсируют по следующему маршруту: платформа Новогиреево, Свободный проспект, станция метро «Новогиреево», Большой Купавенский проезд, улица Чечулина (обратно: Челябинская улица), Южное Измайлово.

Столичные власти планируют закупать по 500-600 электробусов ежегодно, чтобы к 2030 году заменить весь парк наземного городского транспорта на экологически чистый.

Власти столицы отказываются от закупок дизельных автобусов: уже больше 2 лет в городе меняют дизельные автобусы на электробусы.

Первые электробусы были запущены на территории Москвы в 2018 году. Они оснащены климат-контролем, медиаэкранами и разъемами для зарядки смартфонов. Электробусы также приспособлены для инвалидов и родителей с колясками.