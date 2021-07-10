РИАМО - 10 июл. Транспорт Москвы объединяет город, в любую его точку можно добраться с помощью самоката или велосипеда, трамвая или электробуса, метро, МЦК, МЦД, это отличает Москву от многих городов и делает ее одним из самых комфортных мегаполисов в мире, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«У москвичей сегодня есть возможность выбрать самый подходящий, доступный и удобный транспорт», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В столице празднуют День Московского транспорта. Жителям города предложили поздравить сотрудников транспорта с профессиональным праздником.

Транспорт города продолжает развиваться. Например, с 2010 года Мосметро выросло почти в 2 раза, 89% москвичей живут около станций метро, МЦК и МЦД. 66% вагонов метро — новые. А пассажиров МЦД перевозят только новые поезда.

Столица имеет 650 электробусов — это больше всего в Европе. Наземный транспорт Москвы является одним из самых быстрых за счет выделенных полос.

9 млн жителей могут арендовать велосипед рядом с домом, станцией метро, еще можно воспользоваться 26 тыс. машинами каршеринга в любом районе города.

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