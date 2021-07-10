РИАМО - 10 июл. Из-за аномальной жары пассажирам столичной подземки будут и дальше раздавать питьевую воду на станциях, сообщается в Twitter-аккаунте подземки.

На данный момент воду бесплатно раздают на станциях метро «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «Выхино», «Деловой Центр» Большой кольцевой линии, «Измайловская», «Краснопресненская», «Красные ворота», «Кунцевская», «Кутузовская», «Новоясеневская».

В субботу температура воздуха в городе поднимется выше +30 градусов, осадков не ожидается, погода почти безветренная.

В субботу утром в столице провели первую аэрацию воздуха, в течение дня проведут еще 3 аэрации. В такую жаркую погоду аэрация помогает охладить воздух, нагревающийся от асфальта, и само дорожное покрытие.