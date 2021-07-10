РИАМО - 10 июл. В Подмосковье и столице на 10-12 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье предупреждение из-за аномально жаркой погоды с температурой выше нормы на 7 и более градусов действует до 13 часов 12 июля. В Москве «оранжевый» уровень из-за аномальной жары объявили до 19 часов 10 июля и с 12 до 19 часов 11 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили в Костромской, Ивановской, Рязанской и Воронежской областях.

В субботу максимальная температура в Московском регионе превысит плюс 30 градусов. Местами может пройти кратковременный дождь.

11 июля ожидается малооблачная погода, будет преимущественно без осадков. Ночью – 18-20 градусов, днем — 31-33 градуса. 12 июля будет малооблачно и без осадков, ожидается слабый ветер. Температура ночью составит 16-18 градусов, днем — 31-33 градуса.

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