РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июл. В субботу в Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников открыли многофункциональную хоккейную площадку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В день открытия на площадке стартовал турнир на Кубок «Живу спортом» среди любительских команд.

«Я поздравляю всех с праздником, с тем, что у нас появилась действительно хорошая спортивная площадка. У нас таких в Московской области появляется достаточно большое количество. Площадка больше ориентирована на хоккей, но здесь также можно поиграть в баскетбол, мини-футбол. Я думаю, она будет пользоваться большим спросом у жителей, тех, кто приходит погулять, подышать свежим воздухом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он пожелал участникам турнира успехов. Также он вручил знаки отличия ГТО отличившимся представителям молодежи, выполнившим нормативы.

«Зимой здесь можно будет кататься на коньках, и обязательно сыграем в хоккей, потому что площадку ребята ждали давно. Благодаря нашему министру физической культуры и спорта Роману Терешкова мы реализовали этот проект», - сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Он добавил, что создание многофункциональной коробки - это первый этап благоустройства Кузьминского лесопарка. В рамках первого этапа в Кузьминском лесопарке еще появится детская площадка, оборудуют входную группу, также здесь модернизируют уличное освещение.