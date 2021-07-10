РИАМО - 10 июл. Во время реставрации флигеля в Денежном переулке столицы эксперты обнаружили подлинную метлахскую плитку конца XIX — начала ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы идут в особняке, который относится к усадьбе Лодыженских — Загряжских — Рукавишниковых. Реставраторы уже усилили фундамент здания, расчистили и укрепили стены, провели вычинку кирпичной кладки на первом этаже. Далее работы коснутся конструкций второго этажа, декоративных элементов и других важных деталей памятника. Весь комплекс работ планируют завершить к концу 2021 года.

«Жилой флигель в Денежном переулке сохранил габариты и композиционное решение фасадов, характерное для второй половины XIX века. Недавно здесь начались масштабные реставрационные работы, главная цель которых - вернуть зданию исторический облик. В том числе будет воссоздан утраченный лепной декор, изящно дополняющий фасады, и раскрыты исторические оконные проемы. Кроме того, на днях была обнаружена подлинная метлахская плитка, ее также приведут в порядок», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в 2019 году закончилась реставрация другого дома усадьбы в Денежном переулке. За свою более чем 200-летнюю историю эта усадьба сменила множество владельцев. В конце XVIII века комплексом, состоявшим из главного дома и флигеля, владела семья Лодыженских. В 1830-е годы часть усадьбы продали государственному учреждению — департаменту уделов, а оставшийся участок с флигелем и хозяйственными постройками перешел дворянке Надежде Загряжской.

Жилой флигель представляет собой двухэтажное здание. Его построили в начале XIХ века в глубине двора. Позднее флигель надстроили вторым деревянным этажом. В доме было две квартиры, одну из которых занимал управляющий. С 1905 года там жила новая владелица участка С.Я. Рукавишникова. До 1980-х годов во флигеле располагались жилые квартиры, а после открылся офис.