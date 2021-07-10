РИАМО - 10 июл. Кабмин РФ выделит 2,4 млрд рублей регионам на бесплатные лекарства от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства на эти цели направят из резервного фонда правительства. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики инфекции им назначают комбинированные схемы лечения.

Больные получают все необходимые препараты бесплатно по рецепту лечащего врача.

За сутки в России выявили 25 082 случая коронавируса. Умерли 752 человека с Covid-19, вылечились от инфекции 17 750 человек.

С начала пандемии в стране выявили 5 758 300 случаев Covid-19, умерли 142 253 человека с коронавирусом, выздоровели после инфекции 5 182 837 человек.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.