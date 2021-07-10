РИАМО - 10 июл. Экс-участник «Дома-2» Филипп Чубуков разбился насмерть, выпав из окна в столице, сообщает РЕН ТВ.

28-летний молодой человек выпал из окна квартиры на 6-м этаже дома на Перервинском бульваре. Происшествие случилось в ночь на 10 июля после того, как Чубуков поссорился с младшим братом.

Предполагается, что Чубуков после конфликта ушел в другую комнату, а через некоторое время его тело было найдено под окнами здания.

Подробности происшествия в настоящее время уточняются.