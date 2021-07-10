РИАМО - 10 июл. Генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев рассказал, что валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Минфина России с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния курс рубля находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, сообщает РИА Новости.

«Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%», — сказал Лосев.

Он отметил, что вклад в инфляцию — это дополнительные 1-2%, ведь курс американской валюты завышен. Это сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей.

«Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70», — отметил Лосев.