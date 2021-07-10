РИАМО - 10 июл. Шумозащитные экраны с плетеными ячейками установят на участке Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе, сообщает «Вечерняя Москва».

«На участке от Открытого до Ярославского шоссе построим шумозащитные экраны совершенно новой конструкции 6 м высотой. Меняется не только их дизайн, но и сами свойства. Вместо сплошного полотна москвичи увидят плетеные ячейки», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его мнению, эти шумозащитные экраны органично впишутся в территорию вдоль парка Лосиный Остров.

Столичным градоначальником Сергеем Собяниным поставлена задача поработать над обликом искусственных сооружений в городе.

«Начинаем как раз с Северо-Восточной хорды, практику распространим и на другие объекты», - сказал чиновник.

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД – на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Она соединит крупные автомагистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.