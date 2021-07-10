РИАМО - 10 июл. В столице пресечена продажа поддельной справки для медицинского отвода от вакцинации от коронавируса, справку продавали за 3,5 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В полиции отметили, что оперативник встретился с девушкой на Измайловском проспекте якобы для покупки справки. Гражданка сказала, что работает курьером и за 250 рублей доставляет посылки.

Документ проверят специалисты. Она подтвердила, что штампы и печати государственных учреждений на нем являются поддельными. Справку продавали за 3,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Все детали произошедшего устанавливаются.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.