РИАМО - 10 июл. Резидент технополиса «Москва» укомплектует еще 200 электробусов, всего продукцией этой компании будут оснащены уже 600 единиц пассажирского электротранспорта столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы.

«Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин», — сказал Ефимов.

В июне 2021 года московский парк электробусов насчитывал 650 машин. К концу года его собираются увеличить до 1 тыс. единиц.

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