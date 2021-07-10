РИАМО - 10 июл. Каждый год в Москве строится порядка 100 км дорог, сейчас работы ведутся на участке Северо-Восточной хорды, на мосту через Сходню на Волоколамском шоссе, сообщает «Вечерняя Москва».

«Только наш департамент уже построил более 20 км дорог, планирует до конца года сдать еще 36 км магистралей. Среди них мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе. Пока автомобилисты пользуются 2 временными сооружениями. Также в работе находится большой участок Северо-Восточной хорды — от Открытого до Ярославского шоссе, проходящий вдоль железнодорожных путей, который планируем завершить», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился закончить основные строительно-монтажные работы на развязке хорды с Ярославским шоссе уже в этом году.

При проектировании дорог в городе применяют современные методы, которые основаны на принципах международной программы по безопасности Vision Zero.

«Такой подход к городскому планированию дает результаты. В программу входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, изменение схем движения», - сказал ранее заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

За прошлый год в дорожных авариях в столице погибли 376 человек. Этот показатель в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.