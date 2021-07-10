РИАМО - 10 июл. Комплексную реконструкцию развязок на МКАД начали в 2010 году, с этого времени завершена реконструкция 18 развязок, работы ведутся еще 4 на объектах, сообщает «Вечерняя Москва».

«Реконструкция на 18 развязках завершена, в работе сейчас находятся еще четыре объекта — с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля. Благодаря кардинальным переменам, когда вместо устаревших «клеверов» появляются новые развязки с направленными съездами, дорожная ситуация на МКАД серьезно улучшилась», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в рамка реконструкции на МКАД появились комфортные инженерные сооружения, состоящие из эстакад, тоннелей, дублеров, разгонных полос и направленных съездов.

«В районе каждой развязки реконструируем прилегающие улицы, в том числе и МКАД, строим съезды, ремонтируем участки дороги. Получается, что за прошедшие годы большую часть Московской кольцевой автодороги отремонтировали», - сказал чиновник.

Благодаря реконструкции устаревших «клеверных» развязок их пропускная способность увеличивается до 30%.

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