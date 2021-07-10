РИАМО - 10 июл. В Тушинском парке в столице образовалась большая очередь из людей, которые желают привиться от коронавируса вакциной «КовиВак», сообщает телеканал «360».

Один из москвичей, стоящих в очереди, заявил, что вакцину придется ждать не меньше 5 часов.

В субботу в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина от Covid-19 «КовиВак». Ранее вакцинация этим препаратом в столице дважды приостанавливалась из-за нехватки препарата.

Вакцина есть в павильонах в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, в музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, в сквере на улице Дружбы, в парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», в сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино», Гончаровском парке.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.