РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Бутилированную воду раздают детям и пожилым жителям Подольска в парках и местах отдыха у воды, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы отдых подольчан был комфортным и безопасным, в жаркие выходные дни во всех парках Подольска и в местах отдыха у воды организована раздача бутилированной воды.

Воду раздают детям и отдыхающим пожилого возраста.

Жителей предупреждают о том, что с 9 по 14 июля на территории Московской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы.