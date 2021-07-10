РИАМО - 10 июл. Билетную и летную программы Международного авиационно-космического салона - 2021 (МАКС) скорректировали для того, чтобы гости смогли увидеть летную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни, сообщает пресс-служба организаторов салона.

АО «Авиасалон» ведет подготовку к проведению МАКС-2021 с учетом требований по недопущению распространения коронавируса.

Демонстрационная программа будет унифицирована: в среду и четверг полеты будут столь же зрелищными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны со среды, билеты категории «Бизнес» остаются в продаже.

Вводятся билеты класса Priority, дающие широкий набор дополнительных услуг во время посещения выставки. Приобрести билеты Priority можно на любой день, начиная со среды. Аналогичные билеты предлагались в предыдущие годы.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>