РИАМО - 10 июл. В районе Щукино на северо-западе Москвы начали активную фазу строительства школы на 800 учеников в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы и ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общая площадь 4-этажного здания составит около 13 тыс. кв. м. Это будет первая в столице школа, которую построят в рамках договора о комплексном развитии территорий.

Бочкарев уточнил, что школу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Она станет частью крупного жилого района на территории бывшей промзоны.

Заммэра рассказал, что здесь дополнительно построят еще порядка 200 тыс. кв. м недвижимости. Весной начали строить дом на 312 квартир площадью более 20 тыс. кв. м. В корпусе, который пристроят к дому, появятся поликлиника на 100 посещений в смену и стоматологическая клиника на 50 посещений в смену.

Застройщик уже сдал в строй 2 детских сада на «Октябрьском поле». На этапе проектирования и возведения находятся еще 3 дошкольных организации. Так, на заброшенных территориях появится вся необходимая для жизни инфраструктура.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, Татьяна Тихонова рассказала, что в новой школе будут 32 специализированных класса, там будет вместительная столовая с кухней полного цикла, студия хореографии, актовый зал и просторный спортзал.

Тихонова добавила, что прилегающая территория школы на «Октябрьском поле» будет благоустроена. Там будут физкультурные площадки со спортивным и игровым оборудованием для баскетбола, волейбола, футбола, появятся зеленые насаждения, поставят малые архитектурные формы.

Девелопер в рамках реорганизации части промзоны №41 ввел в строй 6 жилых корпусов, 2 детсада. В этом году планируют ввести в эксплуатацию еще 2 дома и детский сад. Благодаря образовательной инфраструктуре ЖК «Октябрьское поле» будет обеспечено качественное дошкольное и среднее образование более чем для 1,2 тыс. детей.