РИАМО - 10 июл. В районе Щукино на северо-западе Москвы начали активную фазу строительства школы на 800 учеников в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он добавил, что общая площадь 4-этажного здания составит около 13 тыс. кв. м. Это будет первая в столице школа, которую построят в рамках договора о комплексном развитии территорий.
Бочкарев уточнил, что школу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Она станет частью крупного жилого района на территории бывшей промзоны.
Заммэра рассказал, что здесь дополнительно построят еще порядка 200 тыс. кв. м недвижимости. Весной начали строить дом на 312 квартир площадью более 20 тыс. кв. м. В корпусе, который пристроят к дому, появятся поликлиника на 100 посещений в смену и стоматологическая клиника на 50 посещений в смену.
Застройщик уже сдал в строй 2 детских сада на «Октябрьском поле». На этапе проектирования и возведения находятся еще 3 дошкольных организации. Так, на заброшенных территориях появится вся необходимая для жизни инфраструктура.
Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, Татьяна Тихонова рассказала, что в новой школе будут 32 специализированных класса, там будет вместительная столовая с кухней полного цикла, студия хореографии, актовый зал и просторный спортзал.
Тихонова добавила, что прилегающая территория школы на «Октябрьском поле» будет благоустроена. Там будут физкультурные площадки со спортивным и игровым оборудованием для баскетбола, волейбола, футбола, появятся зеленые насаждения, поставят малые архитектурные формы.
Девелопер в рамках реорганизации части промзоны №41 ввел в строй 6 жилых корпусов, 2 детсада. В этом году планируют ввести в эксплуатацию еще 2 дома и детский сад. Благодаря образовательной инфраструктуре ЖК «Октябрьское поле» будет обеспечено качественное дошкольное и среднее образование более чем для 1,2 тыс. детей.
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