РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Трем ветеранам Великой Отечественной войны из Подольска вручили мобильные телефоны и сим-карты в рамках акции «Мобильные бригады помощи», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Максим Круглов.

В Подольске стартовала акция «Мобильные бригады помощи», в ходе которой участникам Великой Отечественной войны будут переданы мобильные телефоны с большим экраном и крупными кнопками, а также сим-карты. Благодаря проекту появится возможность на постоянной основе поддерживать контакт с каждым из ветеранов, узнавать их нужды и потребности, не подвергая их опасности заражения коронавирусом.

Так, Круглов совместно с активистами общественного движения «Волонтеры Победы», членом общественной палаты Ренатом Мухамеджановым и зампредседателя подольского молодежного парламента Георгием Джахуа посетили 3 участников ВОВ: Альбину Рымашевскую, Алексея Бровцына и Виктора Трифонова. Всем им с теплыми пожеланиями были вручены мобильные телефоны.

Ветеранам пожелали долгих лет жизни и здоровья, а также не стареть душой.