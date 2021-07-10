РИАМО - 10 июл. В субботу утром в столице провели первую аэрацию воздуха, в течение дня проведут еще 3 аэрации, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В субботу температура воздуха в городе поднимется выше +30 градусов, осадков не ожидается, погода почти безветренная.

В такую жаркую погоду аэрация помогает охладить воздух, нагревающийся от асфальта, и само дорожное покрытие.

Автомобилистов призвали не препятствовать движению колонн техники.

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