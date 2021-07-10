РИАМО - 10 июл. В столице за сутки скончались 108 человек с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 23 538 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 5694 случая коронавируса, госпитализировали 1 610 человек с Covid-19. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

С начала пандемии в Москве выявили 1 423 828 случаев коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается тяжелой, поэтому важно продолжать вакцинацию населения и соблюдать антиковидные требования.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.