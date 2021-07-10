РИАМО - 10 июл. В столице после коронавируса выздоровели еще 7 035 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 1 221 766 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 5694 случая Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 423 828 случаев инфекции.

В городе проводится вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», в точках работы выездных бригад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не планируют переносить сроки обязательной вакцинации 60% сотрудников предприятий, так как если не будет максимальной вакцинации, городу грозит локдаун.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.