РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Огнеборцы ликвидировали возгорание бытовок на Кутузовской улице подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Сообщение о пожаре в хозпостройках на улице Кутузовская, дом 1, поступило 9 июля в 20:48. Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 22:31. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.

«В результате происшествия никто не пострадал», - сказал сотрудник.

По словам очевидца происшествия, горели бытовки.

В Сети появилось видео пожара в бытовках на Кутузовской улице Подольска>>