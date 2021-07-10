РИАМО - 10 июл. Участок Сокольнической ветки метро временно закроют, чтобы интегрировать инженерные системы станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки и одноименной станции Сокольнической линии. Все необходимые работы проведут максимально оперативно. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Закрытие участка Сокольнической линии между станциями «Спортивная» и «Тропарево», которое запланировано на период с 17 июля по 8 августа, необходимо для интеграции инженерных систем строящейся станции «Проспект Вернадского» юго-западного участка БКЛ и действующей одноименной станции «красной» ветки, а также организации пересадочного узла между ними», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что во время закрытия станций проведут работы, связанные с отключением действующих питающих линий электроснабжения, связи и водоснабжения.

Бочкарев подчеркнул, что вести эти работы ночью без закрытия станций невозможно, так как есть жесткий регламент технологической продолжительности и последовательности работ. Кроме того, необходимо доставлять материалы с помощью мотовозов из электродепо. Все необходимые работы постараются провести максимально оперативно.

Длина юго-западного участка Большого кольца метро составит 7,7 км. Там будет 4 станции. Их ввод в эксплуатацию улучшит дорожную ситуацию на юго-западе и западе города. Кроме того, это разгрузит центральные станции метро и соседние участки радиальных веток. Это в первую очередь коснется Калининско-Солнцевской и Сокольнической веток.

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