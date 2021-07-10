РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В субботу в парке Талалихина Подольска состоится кинопоказ под открытым небом, всем желающим покажут комедийный фильм «Осторожно, дети!», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Кинопоказ семейной комедии «Осторожно, дети!» пройдет в Зеленом театре. Главные герои готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы они находят единственный выход – «потеряться» по дороге.

Начало в 21:00. Вход свободный. Кинопоказ состоится при благоприятных погодных условиях.